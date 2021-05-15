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Происшествия

В Сибири десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД на своей странице в Instagram.

ДТП с маршруткой в Красноярском крае.
ДТП с маршруткой в Красноярском крае.
@mvd_24

По данным ведомства, 20-летний водитель, машины Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с пассажирской «Газелью».

«Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы 10 человек», — говорится в сообщении.

ДТП с маршруткой в Красноярском крае.
ДТП с маршруткой в Красноярском крае.
@mvd24

В ведомстве уточнили, что в салоне микроавтобуса находилось 8 пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя и 8 пассажиров автомобиля «Газель».

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу. Их состояние выясняется.

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