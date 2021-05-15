В Сибири десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

По данным ведомства, 20-летний водитель, машины Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с пассажирской «Газелью».
«Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы 10 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в салоне микроавтобуса находилось 8 пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя и 8 пассажиров автомобиля «Газель».
Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу. Их состояние выясняется.