В Сибири десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД на своей странице в Instagram.

ДТП с маршруткой в Красноярском крае.

По данным ведомства, 20-летний водитель, машины Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с пассажирской «Газелью».

«Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы 10 человек», — говорится в сообщении.

ДТП с маршруткой в Красноярском крае. @mvd 24

В ведомстве уточнили, что в салоне микроавтобуса находилось 8 пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя и 8 пассажиров автомобиля «Газель».

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу. Их состояние выясняется.