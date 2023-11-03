В Сибири девочка пошла в ванную с телефоном и умерла

Пострадавшая решила принять ванну и поставила телефон на зарядку рядом.
Гаджет упал в воду, и девочка умерла.
Тело ребенка обнаружила вернувшаяся с работы мать.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
10-летняя девочка скончалась, когда принимала ванну с телефоном, сообщает "Вечерняя Москва".
Пострадавшая решила принять ванну и поставила телефон на зарядку рядом.
Гаджет упал в воду, и девочка умерла.
Тело ребенка обнаружила вернувшаяся с работы мать.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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