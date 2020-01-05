В Сибири два пенсионера пытались сжечь себя на пороге правительства из-за отписок чиновников

31 декабря в Красноярске двое пенсионеров, Хасан и Нурия Пономарёвы, всю жизнь проработавшие на «Норильском никеле», подошли к зданию правительства и пригрозили сжечь себя. Как выяснили СМИ, с 2008 года пожилые люди ждут обещанную государством квартиру и уже устали от бесконечных отписок чиновников, пишет «Тайга. ИНФО».

В Следственном комитете уже начали проверку по этому инциденту.

«Из средств массовой информации председателю СК РФ стало известно о попытке двоих ветеранов труда совершить акт самосожжения на пороге одного из административных учреждений Красноярска. Как сообщается в открытых источниках, на такой поступок их толкнул отказ о выдаче положенного государственной программой жилья. По предварительным данным, пожилая супружеская чета перебралась по программе переселения „Север-Юг“ в город Красноярск из Норильска в 2008 году. Однако до настоящего момента предусмотренного программой субсидирования на приобретение недвижимости им выплачено не было», — сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил главе регионального управления СК РФ лично встретиться с пенсионерами, «помочь грамотно составить и принять заявления», а также организовать доследственную проверку.

На акт самосожжения пенсионеры пригласили даже президента Путина.

«Уважаемый президент нашей богатой страны, Владимир Владимирович и его команда!!! Приглашаю вас на акцию самосожжения на 31 декабря 2019 года. В связи с тем, что ваши коррумпированные чиновники Красноярского края, после моего обращения на ваше имя от 6 октября 2019 года, о самоподжоге на крыльце правительства Красноярского края, в связи с бездействием на протяжении 11 лет, так и не предоставили жилищный сертификат, нашим родителям по программе переселения Север-Юг, на которую вы выделяете каждый год якобы миллиарды, при этом родители, повторюсь 11 лет не могут получить несчастные 36 кв.м. и остались без крыши над головой», — говорилось в открытом письме от дочери Пономарёвых.

Пенсионеры предложили прзиденту «своими глазами увидеть, как прекрасно работают ваши не коррумпированные чиновники, приобретая себе служебные автомобили по 7 млн рублей, что в три раза дороже квартиры, которую не предоставляют на протяжении 11 лет».

Акцию им провести не удалось — пожилых людей пригласили в правительство для переговоров.