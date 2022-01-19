В Сибири эвакуируют детские сады

«Детские сады эвакуируют. Школы города учатся в штатном режиме», — сказал сотрудник пресс-службы управления образования города.

18 января школы Красноярска эвакуировали дважды. Всего — 122 школы.

После праздников городские школы «минировали» пять раз, также эвакуации проводились 13, 14 и 17 января. 16 января в Красноярске эвакуировали восемь школ после анонимных сообщений о минировании.

С 18 января до особого распоряжения красноярские школы находятся под круглосуточной охраной после волны ложных минирований.