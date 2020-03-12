В Сибири фура с уксусом попала в аварию

На трассе под Омском фура с уксусом после ДТП с КамАЗом улетела в кювет и перевернулась, пишет Om1.ru .

Фура с уксусом после ДТП вылетела в кювет. Омская область.

ДТП произошло на Тюкалинском тракте. В движущуюся фуру врезался КамАЗ, после чего ее отбросило в кювет, а кабину КамАЗа расплющило.

Емкости с уксусом разбились, а сама жидкость разлилась. Собирать ее никто не стал.

В результате столкновения водитель КамАЗа получил сильные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, ушиб брюшной стенки.