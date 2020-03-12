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12 марта
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Происшествия

В Сибири фура с уксусом попала в аварию

На трассе под Омском фура с уксусом после ДТП с КамАЗом улетела в кювет и перевернулась, пишет Om1.ru.

Фура с уксусом после ДТП вылетела в кювет. Омская область.
Фура с уксусом после ДТП вылетела в кювет. Омская область.
vk.com/chp55.

ДТП произошло на Тюкалинском тракте. В движущуюся фуру врезался КамАЗ, после чего ее отбросило в кювет, а кабину КамАЗа расплющило.

Емкости с уксусом разбились, а сама жидкость разлилась. Собирать ее никто не стал.

В результате столкновения водитель КамАЗа получил сильные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, ушиб брюшной стенки.

«Выезжая со второстепенной дороги, он допустил столкновение с автомобилем DAF под управлением мужчины 1983 года рождения. После столкновения автомобиль DAF съехал в кювет с последующим опрокидыванием», — разъясняют в паблике «ЧП Омск».

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