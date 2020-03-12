В Сибири фура с уксусом попала в аварию

ДТП произошло на Тюкалинском тракте. В движущуюся фуру врезался КамАЗ, после чего ее отбросило в кювет, а кабину КамАЗа расплющило.
Емкости с уксусом разбились, а сама жидкость разлилась. Собирать ее никто не стал.
В результате столкновения водитель КамАЗа получил сильные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, ушиб брюшной стенки.
«Выезжая со второстепенной дороги, он допустил столкновение с автомобилем DAF под управлением мужчины 1983 года рождения. После столкновения автомобиль DAF съехал в кювет с последующим опрокидыванием», — разъясняют в паблике «ЧП Омск».