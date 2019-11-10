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Происшествия

В Сибири при сходе лавины погиб турист

10 ноября под лавиной погиб один из гостей базы отдыха «СноулабПри» в Хакасии, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Горы. Облака.
Горы. Облака.
СС0

Турист катался на снегоходе в районе населенного пункта Приисковое, когда его завалило лавиной. К поиску пропавшего привлекли 20 человек и четыре единицы техники.

Силами волонтеров тело туриста нашли недалеко от базы отдыха.

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