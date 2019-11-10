В Сибири при сходе лавины погиб турист

Турист катался на снегоходе в районе населенного пункта Приисковое, когда его завалило лавиной. К поиску пропавшего привлекли 20 человек и четыре единицы техники.
Силами волонтеров тело туриста нашли недалеко от базы отдыха.
10 ноября под лавиной погиб один из гостей базы отдыха «СноулабПри» в Хакасии, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Турист катался на снегоходе в районе населенного пункта Приисковое, когда его завалило лавиной. К поиску пропавшего привлекли 20 человек и четыре единицы техники.
Силами волонтеров тело туриста нашли недалеко от базы отдыха.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter