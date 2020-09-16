В Сибири из реки подняли тела двух детей

Тела двоих школьников 2012 и 2013 года рождения нашли в реке Баган села Довольное. Прохожий заметил их под пешеходным мостом, сообщили в управлении СК по Новосибирской области.

«Дети местные. Одного мальчика мама отпустила на улицу, другой после занятий пошел не домой, а сразу на реку. Там они и встретились. Учатся в одной школе, но в разных классах. Все видели, что мальчики одни в воде, но никто не обращал внимания. А уже потом, когда они утонули и тела всплыли, прохожий их нашел», — рассказала пресс-секретарь ведомства Анастасия Кулешова.

Ведомство опросило очевидцев, родственников детей и школьных педагогов. Для установления причины смерти назначили судмедэкспертизу.