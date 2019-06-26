В Сибири киллер застрелил мужчину из окна автомобиля

В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице Гоголя. Это произошло 25 июня около 18:00.

О стрельбе на улице в полицию сообщили местные жители. По информации очевидцев, неизвестные остановили машину возле тротуара, выстрелили в мужчину, а затем скрылись.

По информации следствия, было сделано не менее пяти выстрелов. Пострадавшего госпитализировали, но в больнице скончался, пишет «Росбалт».

Как рассказали подписчики сообщества «АСТ-54», убийца мог передвигаться на автомобиле: «Да была жесть — на машине расстреляли кого-то, тут гильзы и кровь».

Телеграм-канал «112» утверждает, в 41-летнего Андраника Мурадяна стреляли из серого Nissan «с армянскими номерами». По данным «РЕН ТВ», мужчина получил ранения груди и головы.

Источник «Интерфакса» считает, что «нет оснований квалифицировать происшедшее как заказное убийство»: «По предварительным данным, это конфликт из-за денег в криминальной среде».

Возбуждено дело об убийстве. Полиция и следственные органы ведут розыск подозреваемого в преступлении, пишет Тайга.инфо.