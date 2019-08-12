В Сибири 9-летняя девочка подожгла подругу

Девочка в горящей одежде дошла до калитки своего дома, где ей на помощь пришел отец. Мужчина вызвал скорую помощь.
В настоящий момент, ребенок находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
В Новокузнецке 7 августа с сильными ожогами госпитализировали 5-летнюю девочку. По предварительным данным, одежду на ребенке подожгла ее 9-летняя подруга во время прогулки, сообщается на сайте СУ СКР по Кемеровской области.
Девочка в горящей одежде дошла до калитки своего дома, где ей на помощь пришел отец. Мужчина вызвал скорую помощь.
В настоящий момент, ребенок находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter