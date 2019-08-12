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Происшествия

В Сибири 9-летняя девочка подожгла подругу

В Новокузнецке 7 августа с сильными ожогами госпитализировали 5-летнюю девочку. По предварительным данным, одежду на ребенке подожгла ее 9-летняя подруга во время прогулки, сообщается на сайте СУ СКР по Кемеровской области.

Зажигалка.
Зажигалка.
СС0

Девочка в горящей одежде дошла до калитки своего дома, где ей на помощь пришел отец. Мужчина вызвал скорую помощь.

В настоящий момент, ребенок находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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