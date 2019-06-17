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Происшествия

В Сибири люди выпрыгивали из кабинок колеса обозрения после короткого замыкания на аттракционе

Колесо обозрения замкнуло в городском парке Белово Кемеровской области из-за дождя. Посетители подняли панику из-за неравномерной работы колеса обозрения, а некоторые взрослые выпрыгивали из кабинок.

Колесо обозрения.
Колесо обозрения.
CC0

Работники не успели отключить колесо обозрения, в кабинках находились люди, сообщили в группе во «ВКонтакте» «Шепот улиц, подслушано Белово».

Прыжки из кабинок «чертова колеса» не обошлись без травм. Теперь некоторые жители Белово боятся кататься на аттракционах. Работники парка считают панику необоснованной, говоря, что после дождя все вновь работало в штатном режиме, пишет Тайга.инфо.

Колесо обозрения высотой 28,4 метра было установлено в конце 2018 года к дню города.

В 2017 году в Барнауле во время отключения света на колесе обозрения застряли 5 человек. Это случилось во время внезапного отключения электроэнергии. Люди забеспокоились и сразу позвонили спасателям. На место ЧП выехали специалисты краевого главка МЧС и муниципальные спасатели.

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