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Происшествия

В Сибири мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой бабушкой

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик провел несколько суток с умершей бабушкой, сообщили в РИА Новости. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

Бабушка и ребенок.
Бабушка и ребенок.
СС0.

В пресс-службе МВД Бурятии сообщили, что бабушке был 71 год, и она воспитывала мальчика одна. Мама малыша умерла еще в 2016 году. Об отце ребенка ничего не известно. Семья благополучная, мальчик был всем обеспечен.

Тревогу забили сотрудники детского сада. Они позвонили в полицию и сообщили, что ребенок перестал ходить в сад, а по телефону бабушка не отвечала. Приехавшие полицейские обнаружили в квартире ребенка и умершую пожилую женщину. По предварительным данным, мальчик провел в квартире 2−3 дня. Находясь взаперти, он пил воду и съел несколько конфет, которые лежали на столе, пишут «Вести».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь, и его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас родственники мальчика собирают документы, чтобы забрать его под опеку.

Причина смерти женщины пока не установлена. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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