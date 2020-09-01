В Сибири мужчина умер в цистерне химзавода

В Кемеровской области сотрудники областного Следственного управления СК РФ проводят проверку по факту смерти рабочего компании «Химпром», пишет «СибДепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как удалось выяснить следствию, 29 августа 47-летний мужчина выполнял наряд на промывку и пропаривание цистерны из-под химического вещества, он спустился в цистерну в противогазе, а через некоторое время перестал выходить на связь.

Коллеги забеспокоились, а когда заглянули в цистерну, обнаружили его без признаков жизни на дне, при этом противогаз на лице был приподнят. Прибывшие медработники констатировали смерть рабочего.

«Сейчас проверка на начальной стадии, пока что медики проводят вскрытие, чтобы определить причины смерти. Изучается документация, должностные инструкции и техника безопасности на предприятии. Пока известно лишь, что мужчина не должен был ни в коем случае снимать противогаз при работе в цистерне», — рассказали следователи.