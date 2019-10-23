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Происшествия

В Сибири на птицефабрике вместо зарплаты работникам вручали куриц

В Новосибирской области ЗАО «Коченевская птицефабрика» и ее директор оштрафованы на 47 тыс. рублей за то, что платили работникам продукцией, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Курица.
Курица.
CC0

«Вопреки статье 131 Трудового кодекса РФ 27 работникам организации заработная плата выплачивалась в натуральной форме (продукцией), значительно превышающей 20% от начисленной месячной заработной платы (50% и более процентов от зарплаты)», — говорится в сообщении.

Выдавать зарплату в натуральной форме можно только по заявлению работника и не более 20% от оплаты.

Прокуроры вынесли представление директору птицефабрики, чтобы тот устранил нарушения, пишет polit.ru.

Фабрику и руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

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