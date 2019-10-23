В Сибири на птицефабрике вместо зарплаты работникам вручали куриц

«Вопреки статье 131 Трудового кодекса РФ 27 работникам организации заработная плата выплачивалась в натуральной форме (продукцией), значительно превышающей 20% от начисленной месячной заработной платы (50% и более процентов от зарплаты)», — говорится в сообщении.
Выдавать зарплату в натуральной форме можно только по заявлению работника и не более 20% от оплаты.
Прокуроры вынесли представление директору птицефабрики, чтобы тот устранил нарушения, пишет polit.ru.
Фабрику и руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).