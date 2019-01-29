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Происшествия
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В Сибири на свалке нашли черепа казненных во времена Советского союза

Следователи выясняют личности четырех убитых, чьи черепа с огнестрельными ранениями были найдены на свалке в Канске Красноярского края. Возможно, людей расстреляли как приговоренных к высшей мере во времена СССР, сообщает РИА Новости.

Кости, человеческие черепа.
Кости, человеческие черепа.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На свалке бытового мусора найдены костные останки четырех человек. Согласно заключению эксперта, они принадлежат четырем мужчинам в возрасте 40−50 лет.

«На всех обнаруженных черепах имеются прижизненные огнестрельные повреждения. Давность нахождения останков в земле составляет более 50 лет. По одной из версий следствия, костные останки могут принадлежать лицам, приговоренным к высшей мере наказания и расстрелянным на территории… Канска в период с 1930 по 1970 годы в соответствии с действующими в указанный период времени нормативно-правовым актами», — говорится в сообщении ГСУСК Красноярского края.

По факту находки возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения медико-криминалистической судебной экспертизы восстановлен прижизненный облик одного из погибших.

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