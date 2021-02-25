В Сибири нашли девять младенцев, которых чуть не продали иностранцам

В Красноярске задержаны четверо подозреваемых в торговле детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи установили причастность к торговле детьми жителей Красноярска — женщины и двух мужчин. Один из них работал в правоохранительных органах. Кроме них задержана 27-летняя гражданка Казахстана — она передала своего новорожденного ребенка подозреваемым.

По данным следствия, в 2019 году один из подозреваемых находил женщин, готовых за плату выносить и родить ребенка для передачи третьим лицам. Банда организовала медуслуги и оформление документов, позволяющих забирать новорожденных из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги.

Подозреваемая в преступлении гражданка Казахстана прошла организованную подозреваемыми медицинскую процедуру на территории Камбоджи и забеременела.

Младенец. Ребенок unsplash.com

Примерно за месяц до родов ей предоставили квартиру в Красноярске и обеспечили всем необходимым. В апреле 2020-го женщина родила мальчика и фактически передала его в ведение подозреваемых. После этого уехала в Казахстан и получила за ребенка 13 тыс. долларов США.

Правоохранители установили местонахождение еще девяти младенцев с предположительно подобной историей. Дети помещены в Дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливаются.

Все четверо подозреваемых арестованы. Расследование продолжается.