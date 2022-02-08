В Сибири нашли мертвым депутата

Информацию о гибели депутата подтвердила председатель райсовета Людмила Толстикова.

Причиной смерти Шалько стало огнестрельное ранение.

«Андрей Шалько умер от огнестрельного ранения, однако он был опытным охотником и выстрел, унесший его жизнь, вряд ли мог быть случайным, при этом он своим близким не высказывал никаких намерений свести счеты с жизнью и был человеком жизнерадостным и очень общительным, стараясь не допускать никаких конфликтных ситуаций», — цитирует издание Газета.Ru.