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Происшествия

В Сибири нашли мертвым депутата

В Красноярском крае найден мертвым депутат Новоселовского райсовета Андрей Шалько, пишет «Запад 24».

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Информацию о гибели депутата подтвердила председатель райсовета Людмила Толстикова.

Причиной смерти Шалько стало огнестрельное ранение.

«Андрей Шалько умер от огнестрельного ранения, однако он был опытным охотником и выстрел, унесший его жизнь, вряд ли мог быть случайным, при этом он своим близким не высказывал никаких намерений свести счеты с жизнью и был человеком жизнерадостным и очень общительным, стараясь не допускать никаких конфликтных ситуаций», — цитирует издание Газета.Ru.

Как рассказал РИА «Новости» источник в краевом управлении МВД, предварительно, смерть депутата не связана с криминалом.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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