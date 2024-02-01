В Сибири нашли тело женщины, пропавшей с 5-летней дочерью после покупки авто

Напомним, что 39-летняя Алина* перестала выходить на связь в 20-х числах января. Тревогу забили знакомые из Казахстана, где женщина ранее проживала.
Под подозрение попал 31-летний боец ММА Фируз*, известный по прозвищу Глаз Тигра.
Фируза задержали 27 января — он направлялся на родину. На допросе мужчина признался, что Алину зарезал, девочку задушил, а тела спрятал.
Накануне тела удалось найти. Женщину нашли в лесу. Она была закопана в снег, верхней одежды на ней не было.
Опознать Алину смогли только по татуировке на руке, так как в лесу водятся дикие животные. Дочку пока не нашли, так как Фируз спрятал ее в другом месте.
В СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Российские силовики ждут, кода Фируза экстрадируют в Россию.
*Имена изменены.
Ранее сообщалось, что стали известны последние слова матери, которую вместе с девочкой убил боец ММА в Сибири.
Самое важное - в нашем Telegram-канале