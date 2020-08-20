В Сибири объявился маньяк, убивший 100 женщин. Ориентировка

В Красноярском крае объявился Орский маньяк, на счету которого убийство и изнасилование 100 женщин.

По данным МВД, Валерий Андреев причастен к исчезновению восьми женщин. Всего же следствие подозревает его в расправе над более чем 100 жертвами. Преступления он совершал с 2006 по 2013 годы.

Серийного убийцу заметили в Красноярске местные жители, отмечает kp.ru.

Андреев проживал с семьей в Орске, по названию города он и получил свое прозвище — «Орский маньяк».

Характеристики

Характеризовался положительно как муж и отец двоих сыновей, без вредных привычек, не конфликтный и законопослушный гражданин, к уголовной ответственности не привлекался.

Работал водителем грузового автомобиля 15 лет, всего лишь три раза привлекался за превышение скорости, ДТП не совершал.

Соседи и знакомые отзывались о нем как о добропорядочном и вежливом человеке, который легко входит в доверие и располагает к себе. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не значится, пишет Lenta.ru.

Розыск

Андреев был задержан летом 2012 года после того, как свидетели рассказали о том, что видели, как в его машину садилась пропавшая девушка. Его допросили и отпустили, после чего он скрылся.

В настоящее время Андреев — самый разыскиваемый в России особо опасный преступник.

Приметы

Ориентировка на преступника опубликована на сайте регионального управления МВД.

Рост 173 см, возраст 61 год, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие.

На верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого металла.

На животе имеется шрам после операции (удаление язвы).

Вознаграждение

За информацию, способствующую задержанию преступника, губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 тыс. рублей, МВД России в размере 1 млн рублей, говорится в сообщении красноярского главка МВД.