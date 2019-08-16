В Сибири обнаружили труп с пакетом на голове

Инцидент произошел на о. Отдыха. Тело 23-летнего жителя Ужурского района нашли в арендованном автомобиле Hyundai Solaris.
Известно, что у пострадавшего были большие долги из-за азартных игр.
Официальных комментариев пока нет.
Утром, 16 августа, жители Красноярска обнаружили автомобиль, в котором лежал труп мужчины с пакетом на голове, сообщает ТВК.
Инцидент произошел на о. Отдыха. Тело 23-летнего жителя Ужурского района нашли в арендованном автомобиле Hyundai Solaris.
Известно, что у пострадавшего были большие долги из-за азартных игр.
Официальных комментариев пока нет.
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