В Сибири обнаружили тело пропавшей девушки-следователя

По данным издания, тело погибшей нашли рыбаки в реке Томь. На её теле не обнаружили следов насильственной смерти.
Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства исчезновения и гибели следователя. Остальная информация уточняется.
В Новокузнецке обнаружили тело 24-летней девушки-следователя Айсел Алиевой, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Алиева ушла из дома 8 марта 2019 года и пропала без вести.
По данным издания, тело погибшей нашли рыбаки в реке Томь. На её теле не обнаружили следов насильственной смерти.
Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства исчезновения и гибели следователя. Остальная информация уточняется.
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