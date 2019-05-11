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Происшествия

В Сибири обнаружили тело пропавшей девушки-следователя

В Новокузнецке обнаружили тело 24-летней девушки-следователя Айсел Алиевой, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Алиева ушла из дома 8 марта 2019 года и пропала без вести.

Айсел Алиева.
Айсел Алиева.
vk.com

По данным издания, тело погибшей нашли рыбаки в реке Томь. На её теле не обнаружили следов насильственной смерти.

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства исчезновения и гибели следователя. Остальная информация уточняется.

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