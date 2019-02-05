В Сибири отец привязывал сына цепью к гире и избивал его

Следком по Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который истязал своего несовершеннолетнего сына, сообщает сайт ведомства . Отец привязывал сына к 16-килограммовой гире, а также бил ремнем.

По версии следствия, в период с 2017 по октябрь 2018 года подозреваемый систематически избивал 11-летнего сына. Мужчина считал, что таким образом он воспитывает мальчика. Отец избивал ребенка ремнем, заставляя ложиться на кровать. Если сын приходил домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, отец привязывал его цепью к 16-килограммовой гире.

Родители пили, мальчик часто ждал, когда они заснут, и заходил в квартиру поздно вечером.

В конце концов мальчишка сбежал из дома. Следователей насторожило, что родители заявили об исчезновении сына только через 4 дня. Мальчика нашли, но он отказался возвращаться домой, рассказал о побоях.

На вопрос правоохранителей, зачем мужчина приобрел цепь, тот ответил: чтобы держать на ней собаку. Но никакого животного в семье никогда не было. Мальчика по его собственному желанию отправили в приют.

Предварительно медики выявили у ребенка психическое расстройство, спровоцированное жестоким обращением отца. В рамках расследования и сыну, и отцу проведут психолого-психиатрические экспертизы. Также следователи дадут юридическую оценку действиям матери мальчика, которая не сообщала о жестоком воспитании сына.