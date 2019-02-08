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Происшествия

В Сибири пассажир остановил неуправляемую маршрутку с умершим водителем

В Шелехове Иркутской области удалось предотвратить ДТП с участием общественного транспорта. Пассажир заметил, что водитель теряет сознание, успел выхватить руль и остановить транспортное средство.

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

Водителю транспортного средства стало плохо прямо за рулем. Один из пассажиров сумел выхватить руль, нажать на тормоз и остановить автобус на полном ходу. Им оказался бывший сотрудник полиции, ветеран органов МВД Сергей Кузьмин.

Когда машину удалось остановить, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, пишет Тайга.инфо. Однако помочь 63-летнему водителю не удалось, он скончался.

«Узнав о поступке своего сослуживца, общественная организация ветеранов ОВД Иркутской области приняла решение отметить смелые и решительные действия Сергея Кузьмина и поблагодарить его предотвращенную автомобильную аварию», — сообщили в МВД.

Подполковник Сергей Кузьмин прослужил в органах внутренних дел более 27 лет и ушел на заслуженный отдых в 2004 году с должности начальника штаба отдела МВД России по Шелеховскому району.

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