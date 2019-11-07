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Происшествия

В Сибири под покровом темноты начальник пожарной части поджигал дома односельчан

В селе Балыкса Хакасии арестован начальник местной пожарной части Иван Шнайдер. Его подозревают в умышленном поджоге нескольких домов, рассказывают «Вести. Хакасия».

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Шнайдер стал начальником пожарной части в августе. Судя по постам в соцсетях, молодой человек очень этим гордился — на его страницах много фотографий в пожарной форме, сообщал о сдаче нормативов и т. д.

Но вскоре после этого в селе стали гореть дома — всего за три месяца сгорели шесть домов, не считая нежилых помещений.

Поймать пиромана удалось с помощью видеозаписи с камеры наблюдения. Односельчане до сих пор не могут поверить в то, что поджигателем оказался главный огнеборец.

Официально правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию, но источники ГТРК утверждают, что мужчина уже признал свою вину, объяснив поступки «проверкой готовности своего подразделения» к пожарам, пишет znak.com. Все возгорания происходили ночью, когда Шнайдер был не на смене.

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