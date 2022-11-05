5 ноября
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Происшествия

В Сибири подросток утонул, спасая друга. Стали известны подробности

Тело утонувшего подростка нашли в Новосибирской области, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на Главк МЧС по региону.

Вода. Поток воды.
Вода. Поток воды.
СС0

Подросток 17 лет утонул в селе Каменка 3 ноября. Он спасал друга, вышедшего на лед из-за девушки, пишет «Комсомольская правда».

По словам местных жителей и матери погибшего, ночью подростки возвращались домой и по дороге зашли на дамбу.

Один из парней пошел на лед из-за девушки, провалился и начал тонуть.

«На спор это было или нет, не известно», — отметил местный жителей.

Мальчик пытался спасти друга, однако утонул сам. «Мой ребенок, получается, человека спас», — сказала мама подростка.

Следственный комитет региона проводит проверку по факту произошедшего.

«Принимаем во внимание начало ледостава, родителям нужно провести беседы со своими детьми о запрете выхода на лед. Это небезопасно», — подчеркнул руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Ранее нашли тело сибиряка, упавшего в Катунь.

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