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Происшествия

В Сибири пока искали трех пропавших школьниц, нашли еще 10 пьяных подростков

В Республике Тыва полицейские нашли трех несовершеннолетних школьниц, которые пропали в одно время, сообщает «ТуваМедиаГрупп».

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Российские выпускники празднуют Последний звонок и делятся фото в Instagram.
Instagram

Инцидент произошел в Кызыле. Родственники школьниц разместили в соцсетях ориентировки на пропавших детей.

2 марта глава местного МВД Юрий Поляков сообщил на аппаратном совещании в правительстве Тувы, что школьницы найдены.

Пропавших обнаружили в одном из домов, где с ними находилось еще 10 несовершеннолетних из разных школ.

«Школьников застали во время распития спиртных напитков. Всех доставили в отделение полиции, куда пригласили законных представителей несовершеннолетних», — пишет издание со ссылкой на слова Полякова.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил разобраться в этой ситуации с привлечением уполномоченного по правам детей, директоров школ и других структур.

Также чиновникам предстоит выяснить, где и каким образом подросткам продали спиртное.

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