В Сибири пока искали трех пропавших школьниц, нашли еще 10 пьяных подростков

Инцидент произошел в Кызыле. Родственники школьниц разместили в соцсетях ориентировки на пропавших детей.
2 марта глава местного МВД Юрий Поляков сообщил на аппаратном совещании в правительстве Тувы, что школьницы найдены.
Пропавших обнаружили в одном из домов, где с ними находилось еще 10 несовершеннолетних из разных школ.
«Школьников застали во время распития спиртных напитков. Всех доставили в отделение полиции, куда пригласили законных представителей несовершеннолетних», — пишет издание со ссылкой на слова Полякова.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил разобраться в этой ситуации с привлечением уполномоченного по правам детей, директоров школ и других структур.
Также чиновникам предстоит выяснить, где и каким образом подросткам продали спиртное.