«Я блогера бил!». В Сибири экс-помощник депутата устроил пьяный дебош в автобусе

Бывший помощник депутата Купинского сельсовета Алексей Демин устроил пьяный дебош в автобусе, пишет sib.fm . Полтора года назад он же напал с кулаками на известного новосибирского блогера.

Мужчина устроил скандал 7 февраля в новосибирском автобусе № 5. Он сам заявил, что когда-то работал помощником депутата Купинского совета Евгения Лыбина.

Алексей Демин зашел в автобус в нетрезвом состоянии, с собой у него было пиво, которое он продолжал распивать. На замечания кондуктора он не реагировал и все время упоминал свое скандальное прошлое и работу помощником депутата.

«Мой длиннее! Мразь такая! Я блогера бил! Я помощник депутата — набери сама, проверь. Я сейчас тебе телефон разобью об голову», — кричал Алексей Демин.

Как сообщает издание sibreal.org, полтора года назад бывший помощник депутата напал на новосибирского блогера Тимура Ханова во время опроса. Тогда Демин получил трое суток ареста.

В этот раз скандальная история закончилась тем, что водитель выгнал его из автобуса: сначала мужчина выкинул на улицу сумку Демина, а затем вытолкал и его самого.