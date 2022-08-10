В Сибири поймали банду, которая «обчистила» грузовики на 10 млн рублей

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области завершили расследование дел о краже и повреждении имущества против трех участников группировки и передал их в суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с января 2021 по январь 2022 года обвиняемые совершили серию краж из грузовых автомобилей, припаркованных около одного из крупных торговых комплексов города Новосибирска. Жертвами злоумышленников становились торговые представители, либо поставщики товара, которые имели при себе крупные денежные суммы.

Задержанные выслеживали водителей, доставивших товар. Пользуясь удачным моментом, они взламывали замки, разбивали стекла и проникали в автомобили. После чего они похищали деньги и другое ценное имущество.

Всего от действий участников группы пострадали 7 жителей различных регионов России. Общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей.

Фигурантов дела отправили под стражу. Вскоре их судьбу решит суд.

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