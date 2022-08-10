10 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Сибири поймали банду, которая «обчистила» грузовики на 10 млн рублей

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области завершили расследование дел о краже и повреждении имущества против трех участников группировки и передал их в суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Грузовики. Грузовые автомобили.
Грузовики. Грузовые автомобили.
СС0

По версии следствия, с января 2021 по январь 2022 года обвиняемые совершили серию краж из грузовых автомобилей, припаркованных около одного из крупных торговых комплексов города Новосибирска. Жертвами злоумышленников становились торговые представители, либо поставщики товара, которые имели при себе крупные денежные суммы.

Задержанные выслеживали водителей, доставивших товар. Пользуясь удачным моментом, они взламывали замки, разбивали стекла и проникали в автомобили. После чего они похищали деньги и другое ценное имущество.

Всего от действий участников группы пострадали 7 жителей различных регионов России. Общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей.

Фигурантов дела отправили под стражу. Вскоре их судьбу решит суд.

Ранее в Барнауле мужчина захотел украсть куклу из секс-шопа.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость