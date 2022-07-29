29 июля
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Происшествия

В Сибири поймали мужчину, который изготовил и взорвал бомбу

Против обвиняемого в изготовлении и подрыве самодельного взрывного устройства в Томске возбудили сразу три уголовных дела. Об этом сообщает СУ СК России по Томской области.

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org

По версии следствия, житель Томска незаконно сделал и хранил у себя дома взрывное устройство. Ночью 19 июля он установил его возле входа в здание по пер. Кооперативному.

Позже взрывное устройство сработало, пострадал сотрудник организации, находящейся в этом здании. Пострадавший выжил.

Над поисками злоумышленника совместно работали работники Следственного управления, Главного управления криминалистики СКР, регионального УФСБ, УМВД и Росгвардии.

В ходе обысков в доме обвиняемого обнаружены и изъяты предметы и вещества, предназначенные для изготовления нескольких взрывных устройств. Задержанного поместили под стражу.

По имеющейся информации, с международными террористическими организациями мужчина не связан. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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