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В Сибири массово эвакуируют пациентов больниц из-за звонков о минировании

Пациентов как минимум шести больниц эвакуировали утром 25 января в Иркутске и пригороде из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС.

У больницы в Бийске.
У больницы в Бийске.
Влад Полечкин в vk.com/incident_22

«В ряд медицинских организаций утром 25 января поступила информация об угрозе минирования. Сейчас известно, что такие сообщения получили как минимум шесть медицинских организаций Иркутска и Иркутского района. В данный момент проводится эвакуация, организовано взаимодействие с оперативными службами», — сказали в пресс-службе регионального минздрава.

На местах сейчас работают сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, пишет bfm.ru. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

Также 25 января полиция начала проверять социальные объекты и административные здания Благовещенска и Якутска после анонимных сообщений об угрозе взрыва.

В Якутске прошла эвакуация из мэрии, школ, больниц после получения сообщений о заложенной бомбе.

Информация о заложенной бомбе в городской поликлинике не подтвердилась, сейчас лечебное учреждение работает в штатном режиме. Всего сообщения о минировании поступили в 25 социальных и административных учреждений Якутска.

Ранее на этой неделе провели массовую эвакуацию после информации о бомбах, якобы заложенных в социальных учреждениях Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки. Все сообщения оказались ложными.

22 января после сообщения о бомбе в Бийске эвакуировали персонал и пациентов больницы.

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