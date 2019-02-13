В Сибири пьяные подростки подрались с сотрудниками Росгвардии

Подростки разбушевались в одном из кафе Ленинск-Кузнецка и напали на бойцов Росгвардии. Те вынуждены были отстреливаться, пишут Vesti.ru со ссылкой на управление СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел около двух часов ночи в питейном заведении. 19-летний местный житель во время ссоры ударил девушку и вместе с приятелями устроил потасовку с другой компанией. Прибывшие росгвардейцы пытались разнять дерущихся.

«Компания специально разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснив к входу, одного держали в центре, а еще один сотрудник оказался в углу», — отмечают следователи.

Заводилами выступили три подростка 16−17 лет: на кадрах видно, как они провоцируют правоохранителей на конфликт. В ход пошли стулья, бутылки, биты и ножи. Росгвардейцы сделали предупредительные выстрелы, но бесполезно, тогда они стали стрелять на поражение.

Только ранив одного подростка, служителям закона удалось взять ситуацию под контроль. Пострадавший был госпитализирован, а потом переведен в следственный изолятор к двум своим приятелям, которых тоже обвиняют в нападении.