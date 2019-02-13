В Сибири пьяные подростки подрались с сотрудниками Росгвардии

Инцидент произошел около двух часов ночи в питейном заведении. 19-летний местный житель во время ссоры ударил девушку и вместе с приятелями устроил потасовку с другой компанией. Прибывшие росгвардейцы пытались разнять дерущихся.
«Компания специально разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснив к входу, одного держали в центре, а еще один сотрудник оказался в углу», — отмечают следователи.
Заводилами выступили три подростка 16−17 лет: на кадрах видно, как они провоцируют правоохранителей на конфликт. В ход пошли стулья, бутылки, биты и ножи. Росгвардейцы сделали предупредительные выстрелы, но бесполезно, тогда они стали стрелять на поражение.
Только ранив одного подростка, служителям закона удалось взять ситуацию под контроль. Пострадавший был госпитализирован, а потом переведен в следственный изолятор к двум своим приятелям, которых тоже обвиняют в нападении.