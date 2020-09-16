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Происшествия

В Сибири рабочие устроили забастовку и залезли на кран

В Кемеровской области строители дома для хореографов залезли на кран и отказались спускаться, пока не получат зарплату, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура пришла к строителям-забастовщикам в Кемерове.
Прокуратура пришла к строителям-забастовщикам в Кемерове.
epp.genproc.gov.ru.

Рано утром на кран в Кемерове залезли несколько человек. Строители выдвинули единственное требование — полностью погасить долги по зарплате.

«На место выехал прокурор области Павел Бухтояров. От граждан приняты заявления», — рассказали в ведомстве.

Теперь прокуратура области займется проверкой исполнения трудового законодательства и соблюдения прав работников.

Кроме того, две районные кемеровские прокуратуры отработают заявления строителей.

Закат алтайского строительства. Кран.
Закат алтайского строительства. Кран.
altapress.ru

Как отмечает «Сибдепо», речь идет о жилом доме для преподавателей филиала Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Высшей школы музыкального и театрального искусств.

Примечательно, что ранее замминистра культуры России Ольга Ярилова назвала «историческим событием» открытие филиала МГАХ в Кузбассе.

«Судя по паспорту объекта, заказчиком выступает Фонд „Национальное культурное наследие“, 80% работников которого были уволены во время карантина в июне 2020 года», — поясняет издание.

Люди лишились работы по требованию холдинга «Роснефтегаз», руководство которого решило оптимизировать расходы. Собственно, и работники фонда-заказчика также остались без зарплаты.

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