В Сибири рабочие устроили забастовку и залезли на кран

Рано утром на кран в Кемерове залезли несколько человек. Строители выдвинули единственное требование — полностью погасить долги по зарплате.
«На место выехал прокурор области Павел Бухтояров. От граждан приняты заявления», — рассказали в ведомстве.
Теперь прокуратура области займется проверкой исполнения трудового законодательства и соблюдения прав работников.
Кроме того, две районные кемеровские прокуратуры отработают заявления строителей.
Как отмечает «Сибдепо», речь идет о жилом доме для преподавателей филиала Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Высшей школы музыкального и театрального искусств.
Примечательно, что ранее замминистра культуры России Ольга Ярилова назвала «историческим событием» открытие филиала МГАХ в Кузбассе.
«Судя по паспорту объекта, заказчиком выступает Фонд „Национальное культурное наследие“, 80% работников которого были уволены во время карантина в июне 2020 года», — поясняет издание.
Люди лишились работы по требованию холдинга «Роснефтегаз», руководство которого решило оптимизировать расходы. Собственно, и работники фонда-заказчика также остались без зарплаты.