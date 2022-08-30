30 августа
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Происшествия

В Сибири разыскивают мужчину, который жестоко надругался над маленькой девочкой

Подозреваемого в надругательстве над 9-летней девочкой разыскивают в Омской области. Он изнасиловал ребенка и выбил ей все зубы. Об этом сообщает «Город 55».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Инцидент произошел вечером в воскресенье. По данным Telegram-канала Baza, неизвестный мужчина подошел к 9-летней девочке и отвел ее на 300 метров от поселка, в котором проживала пострадавшая. На проселочной дороге он затащил ребенка в кусты и изнасиловал ее.

Крики девочки услышал прохожий и спугнул насильника. Ребенка доставили в больницу. Экстренные службы сообщили «Городу 55», что «у девочки выбиты все зубы, имеются и другие тяжелые травмы».

Подозреваемого пока не обнаружили. Ориентировка на преступника рассылается по родительским и школьным чатам в мессенджерах.

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