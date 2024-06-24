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Происшествия

В Сибири ребенок выпал с четвертого этажа и разбился насмерть

В Новосибирской области в Карасукском районе с четвертого этажа выпал мальчик и разбился насмерть.

Трагедия произошла 22 июня в Карасукском районе Новосибирской области. Около 14:00 из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок.

За его жизнь боролись всем районом: на месте происшествия работала бригада медиков, полиция и просто неравнодушные прохожие.

«Малыш маленький, нет и двух лет. На место быстро приехали полицейские и медики. Ребенка увезли на «скорой», – рассказала женщина, которая оказалась рядом с домом в момент падения.

Также женщина пояснила:

«Мы в шоке от произошедшего. Соседи в доме говорили, что накануне маму видели выпивши. Якобы даже вызывали полицию, слишком шумно было. Некоторые утверждают, что мамы в этот день не было дома, а малыш остался под присмотром 16-летней сестры»

О смерти мальчика сообщили через несколько часов после госпитализации. Возбуждено уголовное дело.

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