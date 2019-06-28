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28 июня 29°C

Реки сносят дома. В Сибири военные помогут спасателям эвакуировать население из зоны подтопления

В трех районах Иркутской области — Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском — подтоплено почти 2,4 тыс. домов и более 2,5 тыс. приусадебных участков с населением 5955 человек, в том числе 1463 ребенка.

Эвакуация населения из зоны подтопления в Иркутской области.
Эвакуация населения из зоны подтопления в Иркутской области.
38.mchs.gov.ru

Затоплены и некоторые социальнозначимые объекты — школа, ФАП, детский сад в поселке Соляная Тайшетского района, сообщает bratsk.irk.to.

28 июня полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло направил телеграмму командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО). Он просит направить дополнительные силы в регион для эвакуации жителей затопленных территорий.

В пяти районах области затопило автодороги, в том числе федеральную трассу Р-255. Трасса закрыта до особого распоряжения. Повреждено 13 автомобильных мостов, включая 2 моста на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения.

Поток воды сносит дома и постройки.

Метеорологи предупреждают о дальнейшем подъеме уровней рек в регионе, говорится в сообщении областного главка МЧС.

В регионе введен режим ЧС.

Работает «горячая линия» — 8 (395 2) 399 999.

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