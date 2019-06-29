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Происшествия

В Сибири семья с двумя детьми жила в доме с расчлененным трупом

В Новокузнецке семья с двумя несовершеннолетними детьми около трех лет жила в частном доме, в котором был спрятан расчлененный труп. Горожане не подозревали, что под полом в их съемном жилье находятся останки женщины, пишет агентство «Город Новостей».

Череп. Останки.
Череп. Останки.
СС0

В июне 2019 года в полицию Новокузнецка поступил звонок от коллег из Челябинска, которые сообщили, что к ним поступило заявление от местной жительницы, которая ранее проживала в Кузбассе и стала свидетельницей жестокого убийства.

Женщина утверждала, что в 2000 году 18-летний брат на ее глазах топором убил мать, разрубил тело на части и спрятал останки под верандой дома, в котором они жили.

После поступления заявления правоохранители пришли на указанный адрес, вскрыли деревянный пол на веранде и стали копать землю. На глубине около 2 метров им удалось обнаружить человеческие кости, веревку, топор и фрагменты одежды. Все это направил на экспертизу.

По факту обнаружения человеческих останков возбудили уголовное дело, подозреваемого объявили в розыск. Сейчас он предположительно может находиться на территории Московской области.

Отвечая на вопрос следователей о том, почему так долго хранила молчание, свидетельница преступления пояснила, что боялась брата, который пообещал убить ее. Однако муки совести в конечном итоге оказались сильнее страха.

Расследование уголовного дела продолжается.

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