В Сибири сгорел гигантский склад с пухом

Здание выгорело полностью.

Площадь пожара составила около 2,1 тыс. квадратных метров, сообщает «Интерфакс». Работники предприятия присутствовали на складе в момент начала пожара, но никто из них не пострадал. Он отметил, что причины возгорания устанавливают, пишет РБК.

О компании

На сайте компании «Сибирский пух» указано, что «близкое расположение поставщиков сибирского гусиного пера позволяет производить более 10000 кг качественного белого сибирского пуха в год», пишет Тайга.инфо. На сайте заксобрания региона говорилось, что в 2017 году на предприятии было переработано более 400 тонн пера и пуха птиц — гуся и утки.

Сырье реализуется на фабрики Новосибирска, Ростова и Курска, в Китай, Японию, Италию, Германию, Корею, Венгрию и Польшу.

По данным базы «Контур Фокус», чистая прибыль компании в 2018 году составила 53 млн рублей.