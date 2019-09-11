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Происшествия

В Сибири школьник разгромил более 40 надгробий

В деревне Ургун (Новосибирская область) семиклассник разгромил на кладбище более 40 надгробий, сообщает «ГТРК Новосибирск».

Кладбище.
Кладбище.
altapress.ru

Местные жители обнаружили разгромленные надгробия 10 сентября.

Некоторые памятники лишь уронили, какие-то были полностью сломаны.

По словам главы Евсинского сельсовета Алексея Колотия, в основном повреждены оказались свежие надгробия и те, которые выглядят дорого, пишет «Росбалт».

Жители села предполагают, что подросток действовал не один. Однако школьник пока не называет своих сообщников.

Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

В мае вандалы устроили погром на кладбище в Камне-на-Оби (Алтайский край) — они вырвали цветы, перенесли вазы, раскидали венки и коврики с могил.

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