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Происшествия

В Сибири снежная лавина накрыла домики с отдыхающими на горнолыжной базе. Есть погибшие

Под завалами в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» оказались шесть домов, в которых могут находиться люди. Информация о случившемся поступила в МЧС около 20:30 п Москве, пишет РИА Новости.

Снег, сугроб.
Снег, сугроб.
CC0

В МЧС отметили, что к ликвидации последствий ЧП привлечены более 200 человек и 18 единиц техники. Известно, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. По данным спасателей, под снегом еще могут находиться люди.

Позднее сообщили, что 30 человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края.

Также на место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек.

На 09:00 местного времени 9 января известно о двух взрослых, которые самостоятельно выбрались из-под снега и о спасенном 14-летнем подростке. Все они госпитализированы. Точное число пострадавших выясняется.

Из-под завалов достали теле погибшей женщины, под снегом еще могут находиться ее муж и полуторагодовалый сын.

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