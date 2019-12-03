В Сибири собака разорвала ребенку лицо

Инцидент произошел в частном секторе еще в феврале. Жильцы дома ненадолго отвязали спаниеля в своем дворе. В это время к ним прибежали соседские дети. Сначала они играли с собакой, но та внезапно бросилась на ребенка.

Пес ребенку «оторвал часть щеки», а соседи не сразу вызвали скорую помощь. Мальчику пришлось делать операцию. На лице у него остался шрам.

Мать пострадавшего мальчика обратилась в суд, потребовав взыскать с владельцев собаки — соседей-пенсионеров — около 143 тысяч рублей. Суд снизил требования в два раза и постановил, что ответчики должны выплатить 70.3 тысяч рублей.