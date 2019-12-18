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Происшествия

В Сибири сотни литров кислоты могут попасть в воду

Экологическое бедствие может угрожать омичам. Из-за пожара на складе в городской водопровод могли попасть сотни литров химического вещества, похожего на кислоту, пишет «Новый Омск».

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

В ночь на 16 декабря загорелись помещения на втором этаже в офисном здании на проспекте Маркса. С огнем боролись 40 пожарных. Пострадавших от пожара не было. По словам генерального директора фабрики головных уборов «Микс» Сергея Ксензова, офис которого располагался рядом с очагом возгорания, во время пожара огонь расплавил емкости, из которых по помещению растеклось опасное вещество.

Сергей Ксензов,
генеральный директор фабрики головных уборов «Микс»:

Там стоят гальванические ванны. Я их видел и раньше, а после пожара снял фото последствий. Их там было около шести или восьми, и они все расплавились. Вся кислота вылилась. Теперь у нас часть помещений окрасились в зеленый цвет, часть этого вещества осталась в стенах и в потолке.

Предприниматель рассказал, что после пожара работники собирали разлившуюся кислоту в резиновых перчатках и сапогах. Химическую жидкость вычерпывали ведрами и сливали в канализацию.

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