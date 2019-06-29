В Сибири спасатели на вертолете снимали людей с крыш подтопленных домов

«В течение прошлой ночи в городе Тулуне, где накануне в результате прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, не прекращались спасательные работы. За это время из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек. В основном эвакуация введется с помощью аэролодок … С крыш домов, куда невозможно было добраться водным транспортом, с помощью вертолета Ми-8 МЧС России были спасены восемь человек, в том числе люди, отказавшиеся заблаговременно покинуть свои дома», — сообщили в МЧС.