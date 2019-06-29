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Происшествия

В Сибири спасатели на вертолете снимали людей с крыш подтопленных домов

В городе Тулуне Иркутской области спасатели на вертолете Ми-8 эвакуированы восемь человек с крыш затопленных домов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Ночью жильцы подтопленных домов, сидящие на крышах, запускали фейерверки, чтобы их заметили спасатели.

Эвакуация населения в Иркутской области.
Эвакуация населения в Иркутской области.
38.mchs.gov.ru

«В течение прошлой ночи в городе Тулуне, где накануне в результате прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, не прекращались спасательные работы. За это время из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек. В основном эвакуация введется с помощью аэролодок … С крыш домов, куда невозможно было добраться водным транспортом, с помощью вертолета Ми-8 МЧС России были спасены восемь человек, в том числе люди, отказавшиеся заблаговременно покинуть свои дома», — сообщили в МЧС.

Ночью жильцы подтопленных домов сидели на крышах и запускали фейерверки, чтобы их заметили спасатели.

Всего в городе Тулуне более 9 тыс. жилых дома, в которых проживает почти 42 тыс. человек. На утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. В районном центре развернули два пункта временного размещения.

Уровень воды в реке Ия возле города Тулун достиг 13,75 м при критической отметке в 7 метров.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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