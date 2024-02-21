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Происшествия

В Сибири судебный пристав зарезал невесту после праздника влюбленных

В Новосибирске судебный пристав зарезал невесту. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

В Новосибирске судебный пристав зарезал невесту после дня всех влюбленных.

Страшное событие произошло в Дзержинском районе на ул. Селезнева. Пара работала в отделений судебных приставов. На данный момент мужчина находится в СИЗО.

24-летняя Катя* переехала в Новосибирск из Республики Саха. Девушка проходила службу с 2021 года в отделе судебных приставов-исполнителей Новосибирского района. Там она и познакомилась с 34-летним Артемом*.

Друзья пары рассказывают, что Катя была доброй девушкой, и они с Артемом готовились к свадьбе. 14 февраля пара отмечала праздник всех влюбленных. Артем накрыл стол, подарил девушке цветы и шарики.

Соседи вспомнили, что позже Артем начал бегать по подъезду в трусах, было ощущение, что он что-то употребил.

Потом мужчина схватит нож и напал на невесту. Катя защищалась от жениха, позвонила друзьям.

Они сразу же поехали к ней домой, вызвали скорую и полицию. Однако было поздно — Артем ударил девушку в шею. Она скончалась до приезда скорой помощи.

СК возбудил уголовное дело по статье убийство. Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на пешеходном переходе сбили школьницу.

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