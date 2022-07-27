В Сибири у парня-модели после домашней липосакции отслоилась кожа лица

Фотомодель и стилист Федор Швец рассказал « КП-Новосибирск », как после неудачной косметологической операции у «черных косметологов» у него отслоилась кожа на подбородке.

По совету подруги парень обратился к домашним косметологам. Правда, подруга перепутала имя и это стоило парню здоровья.

«Начали искать в соцсетях — нашли страничку косметолога примерно с таким же ником, как вспомнила подруга. Только потом выяснилось, что у нужного специалиста был похожий ник, а я попал к совершенно другому человеку.» — рассказывает Федор.

Две женщины в возрасте, как вспоминает пострадавший, вели операции на дому. На липосакцию он заплатил 20 тыс. рублей.

В итоге процедура привела к совершенно иному результату.

«Мне загнали под кожу огромную канюлю — из-за неё, как мне потом объяснил хирург, и произошло отслоение кожи и подбородок обвис примерно на сантиметр. Чтобы кожа „приросла“ обратно, я по рекомендации косметолога носил повязку — ничего не помогло. Кожа только отслоилась», — пожаловался парень.

Федор пытался исправить ситуацию. Потратил 200 тыс. рублей на косметологические нити, но это не помогло.

Недавно он решился на подтяжку лица. Врач был в ужасе, когда увидел результат работы «чёрных косметологов».

Операция длилась семь часов. Через полгода лицо должно восстановиться.

Подавать в суд на женщин Федор пока не собирается.