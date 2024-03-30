30 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Сибири учителя информатики избили внешний вид

Парень заявил, что его избили в центре Новосибирска. Злоумышленникам не понравился его внешний вид, сообщает «КПН Новосибирск».

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Молодой учитель информатики из Новосибирска Добрыня Галкин заявил, что его избили на Красном проспекте из-за неформального вида. А полицейские якобы отказались вызывать ему скорую.

Парень шел с братом и тремя девушками. К компании подошел мужчина лет 50-ти и начал задавать вопросы относительно их внешнего вида. Как пояснил Галкин, у него с братом есть музыкальная группа и одеваются они в стиле, который основан на элементах одежды полицейских. В тот вечер на брате пострадавшего была полицейская куртка, а на ней надписи нашей группы и значки.

Обычно прохожие реагируют либо нейтрально, либо положительно, но мужчина был настроен крайне негативно. Первый удар он нанес посреди диалога. По словам парня, от удара у него сломалась сережка в брови. Еще оказалась разбита губа.

Брат потерпевшего обезвредил нападающего и уговорил его дождаться правоохранителей. К компании подошли двое полицейских, один из них начал грубо разговаривать с пострадавшим и назвал его «клоуном». Добрыня попросил их вызвать медиков, но те отказались под предлогом, что у него у самого есть телефон.

Позже учитель обратился в отделение полиции Советского района. Там он написал два заявления и на нападающего, и на полицейского. Также зафиксировал побои в больнице. В пояснительной записке нападавший написал, что защищался от компании, но они не нападали.

Ранее сообщалось, что мужчину, заступившегося за дочь, жестоко избили в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость