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Происшествия

После драки на базе отдыха задержали мэра российского города

На Камчатке задержали мэра Елизово Артема Гаглошвили, сообщает ТАСС.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Подробности не сообщаются, указывает РБК.

Мэра задержали в его кабинете утром 22 марта.

По данным «Кам 24», это связано с расследованием избиения человека на базе отдыха. Драка произошла еще в декабре 2023 года. Чиновник нанес несколько ударов сидевшему рядом с ним человеку.

Также мэра исключили из "Единой России".

Ранее задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова. Мэр забаррикадировался в своем автомобиле на въезде во двор администрации города, когда увидел правоохранителей.

Силовикам пришлось разбить окно машины и даже выстрелить в воздух, прежде чем главу города удалось задержать.

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