В Сибири угнали иномарку со спящим ребенком, пока родители окунались в купель

Неизвестный в поселке Солонцы Красноярского края угнал Toyota со спящим 7-летним мальчиком, пока родители ребенка окунались в купель на Крещение.

Супруги с сыном ехали окунуться в купель, по дороге ребенок уснул, его решили не будить и оставили в салоне, сообщает «КП-Красноярск».

Вернувшись, родители не обнаружили автомобиль и обратились в полицию.

Через некоторое время мальчик позвонил родителям и сообщил о приблизительном месте нахождения. Как выяснилось, угонщик бросил похищенный автомобиль в Советском районе и сбежал. Через полчаса после этого инспекторы ДПС обнаружили украденную иномарку.

Ребенок все так же находился в машине. Мальчик даже не понял, что произошло.

Он рассказал, что проснулся в машине и никого рядом нет, место незнакомое. К счастью, у ребенка был с собой сотовый телефон, пишет znak.com.

Вскоре угонщика задержали. Им оказался 35-летний мужчина. Он признался, что угнал автомобиль, а ребенка в салоне не заметил. Увидев спящего мальчика, он решил бросить автомобиль. Возбуждено дело об угоне.