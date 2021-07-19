В Сибири умер подросток с перитонитом, которого врачи отправили домой

В Бурятии возбудили дело после смерти подростка, которого отказались госпитализировать в больницу, сообщает республиканский СК.

17-летний парень скончался 14 июля в результате развитого перитонита — острого заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства.

«Подросток с сильными болями обращался в Детскую республиканскую клиническую больницу, однако после осмотра врачи отправили его домой», — рассказали в ведомстве.

Подросток вместе с матерью пришел в больницу за два дня до гибели — 12 июля. Он сообщил про острые боли, опоясывающие живот.

«Врачи приемно-диагностического отделения больницы, проводившие прием ребенка, отказались давать показания», — подчеркнули в СК.

Следователи изъяли видеозапись процесса приема, на которой запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль.

Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» — до 3 лет лишения свободы.