В Сибири упал самолет со священниками

Самолет со священниками упал в Красноярском крае.

Инцидент произошел в понедельник днем, 1 мая, в Манском районе.

«Около 16:00 легкомоторное воздушное судно — Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку

В результате происшествия один человек погиб, один получил травмы», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой установят обстоятельства и причины происшествия.



В региональном СК сообщили, что самолет упал в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка.

Как уточняют РИА «Новости», на борту находились два священнослужителя.

По данным Telegram-каналов Kras Mash и 112, на борту были священники из храма Воскресения Христова.