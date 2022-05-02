2 мая
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Происшествия

В Сибири упал самолет со священниками

В Красноярском крае жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Cessna 182, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет со священниками упал в Красноярском крае.
Самолет со священниками упал в Красноярском крае.
vk.com/zstproc

Инцидент произошел в понедельник днем, 1 мая, в Манском районе.

«Около 16:00 легкомоторное воздушное судно — Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку
В результате происшествия один человек погиб, один получил травмы», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой установят обстоятельства и причины происшествия.


В региональном СК сообщили, что самолет упал в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка.

Как уточняют РИА «Новости», на борту находились два священнослужителя.

По данным Telegram-каналов Kras Mash и 112, на борту были священники из храма Воскресения Христова.

«Пилот — 53-летний священнослужитель — находится в тяжелом состоянии, пассажир — дьякон — погиб на месте», — говорится в сообщениях.

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