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31 октября
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Происшествия

В Сибири в ДТП с пожарной машиной пострадали 16 человек

30 октября в Томске в аварии с участием пожарной машины, маршрутного автобуса и автомобиля Nissan пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщают РИА «Новости».

Один день в пожарной части.
Один день в пожарной части.
Анна Зайкова

По данным полиции на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской дивизии произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автомобиля «Урал», маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.

В аварии пострадали шестнадцать человек, в том числе двое детей. Четырнадцать из них были доставлены в стационары города, двое отказались от госпитализации — им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Сейчас в больнице проходят обследования десять человек. Состояние двух пострадавших врачам удалось стабилизировать, его оценивают как средней степени тяжести. Одна женщина проходит обследование в Томской областной клинической больнице. Двухлетнюю девочку после обследования направили на амбулаторное лечение.

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту ДТП. Следователи и криминалисты выехали к месту происшествия для проведения осмотра и выяснения обстоятельств.

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