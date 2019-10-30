В Сибири в ДТП с пожарной машиной пострадали 16 человек

По данным полиции на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской дивизии произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автомобиля «Урал», маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
В аварии пострадали шестнадцать человек, в том числе двое детей. Четырнадцать из них были доставлены в стационары города, двое отказались от госпитализации — им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Сейчас в больнице проходят обследования десять человек. Состояние двух пострадавших врачам удалось стабилизировать, его оценивают как средней степени тяжести. Одна женщина проходит обследование в Томской областной клинической больнице. Двухлетнюю девочку после обследования направили на амбулаторное лечение.
Следственный комитет РФ организовал проверку по факту ДТП. Следователи и криминалисты выехали к месту происшествия для проведения осмотра и выяснения обстоятельств.