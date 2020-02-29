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Происшествия

В Сибири в магазин с мобильниками пришел вежливый грабитель

В Новокузнецке к полицейским обратилась сотрудница магазина по продаже мобильных телефонов и сообщила об ограблении, пишет Сибдепо.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
СС0

Полицейские выяснили, что днем в салон зашел мужчина и попросил посмотреть мобильный телефон. Девушка, ничего не подозревая, передала гаджет в руки преступнику.

«В ответ злоумышленник сказал продавцу-консультанту: „Извините меня, пожалуйста“, и вместе с телефоном скрылся. Сумма ущерба составила более 7 000 рублей», — сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Грабителем оказался неоднократно судимый за подобные преступления 37-летний житель поселка Каз Таштагольского района. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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